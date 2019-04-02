Mehmet Er Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Sivas belediye başkan adayı Mehmet Er oldu. MHP adayı Mehmet Er, Sivas belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Sivas belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Sivas belediye başkan adayı Mehmet Er ile ilgili seçim sonuçları ve Sivas belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Sivas belediye başkan adayı Mehmet Er oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Sivas belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Sivas aday yarışı ve Sivas seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Sivas Seçim Bilgileri

Sivas belediyesi için toplam sandık sayısının 699 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi için açılan sandık sayısının ise 699 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Sivas belediyesi için katılım oranının ise % 84,79 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Sivas toplam seçmen sayısının ise 229.430 olduğu belirlendi.

Sivas belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 194.541 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Sivas Belediye Başkan Adayı Mehmet Er Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Sivas belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Er, Sivas yarışında % 4,71 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Er toplamda 8.913 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Er Kimdir?

Mehmet Er, 1955 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. ilkokulu Kızılırmak ilkokulunda, ortaokulu Behrampaşa ortaokulunda, Liseyi ise Kongre Lisesinde okudu. Lise yıllarında ticaret hayatına girdi ve bugün bünyesinde 5 şirketi barındıran Er Şirketler Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Mehmet Er evli ve 3 çocuk babasıdır.

MHP Sivas belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.