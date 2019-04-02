Mehmet Erat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı Mehmet Erat oldu. Saadet Partisi adayı Mehmet Erat, Ağrı belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ağrı belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı Mehmet Erat ile ilgili seçim sonuçları ve Ağrı belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı Mehmet Erat oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ağrı belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ağrı aday yarışı ve Ağrı seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ağrı Seçim Bilgileri

Ağrı belediyesi için toplam sandık sayısının 194 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi için açılan sandık sayısının ise 193 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ağrı belediyesi için katılım oranının ise % 75,69 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ağrı toplam seçmen sayısının ise 64.435 olduğu belirlendi.

Ağrı belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 48.770 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Erat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Erat, Ağrı yarışında % 2,04 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mehmet Erat toplamda 946 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Erat Kimdir?

Erat, 1966 yılında Ağrı merkezde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ağrı'da tamamladı. İşletme dalında lisans mezunu olan Erat, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Ağrı belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.