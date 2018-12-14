MHP'nin Yozgat Belediye Başkan Adayı Mehmet Erdemir kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Yozgat Belediye Başkan Adayı açıklandı. Yozgat adayı Mehmet Erdemir 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. Peki, Mehmet Erdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

MEHMER ERDEMİR KİMDİR?

Mehmet Erdemir 1953 yılında Yozgat'ta doğdu. 1977 yılında Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinden sonra bir süre serbest mühendislik yaptı.

DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIK YAPTI

13 sene Yozgat Belediye Başkanlığı yapan Erdemir, Yozgatspor'un da 10 sene başkanlığını yaptı.

22. DÖNEM MİLLETVEKİLİ

Mehmet Erdemir, 2002 yılında yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilerek Yozgat Milletvekili oldu.