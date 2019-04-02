Mehmet Erkul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANKARA GÖLBAŞI belediye başkan adayı olan Mehmet Erkul isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANKARA GÖLBAŞI ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Erkul isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANKARA GÖLBAŞI adayı Mehmet Erkul kimdir? BTP ANKARA GÖLBAŞI adayı Mehmet Erkul yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Erkul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANKARA GÖLBAŞI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Erkul GÖLBAŞI ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. GÖLBAŞI ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Mehmet Erkul adlı BTP adayı toplamda 134 adet oy sayısına ulaştı.

ANKARA GÖLBAŞI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.