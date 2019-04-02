Mehmet Eşki Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP HAKKARİ belediye başkan adayı Mehmet Eşki oldu. BTP adayı Mehmet Eşki, HAKKARİ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? HAKKARİ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP HAKKARİ belediye başkan adayı Mehmet Eşki ile ilgili seçim sonuçları ve HAKKARİ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP HAKKARİ belediye başkan adayı Mehmet Eşki oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte HAKKARİ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. HAKKARİ aday yarışı ve HAKKARİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

HAKKARİ Seçim Bilgileri

HAKKARİ belediyesi için toplam sandık sayısının 122 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 121 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

HAKKARİ belediyesi için katılım oranının ise % 82,52 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

HAKKARİ toplam seçmen sayısının ise 40.237 olduğu belirlendi.

HAKKARİ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.202 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP HAKKARİ Belediye Başkan Adayı Mehmet Eşki Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP HAKKARİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Eşki, HAKKARİ yarışında % 0,21 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Mehmet Eşki toplamda 66 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Eşki Kimdir?

Mehmet Eşki, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Hakkari Merkez Belediye Başkan Adayı oldu.

BTP HAKKARİ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.