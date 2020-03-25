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Mehmet Fatih Akdemir: "Dünya için iyimseriz"

Hair of Istanbul'un üst yöneticisi Mehmet Fatih Akdemir, korona virüsün yeryüzünden silinmesini temenni ettiklerini, bunun için iyimser olduklarını söyledi.

25.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:55
Mehmet Fatih Akdemir:
Hair of Istanbul'un üst yöneticisi Mehmet Fatih Akdemir, korona virüsün yeryüzünden silinmesini temenni ettiklerini, bunun için iyimser olduklarını söyledi.

Mehmet Fatih Akdemir, korona virüsün sağlık turizmini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Ülkemiz ve dünya genelinde virüsün yaygın bir etken olarak ekonomiye etkisi kaçınılmaz. Virüsün epidemi ekseninin Doğu Asya'dan Avrupa 'ya yayılmasıyla, özellikle Türkiye 'nin sadece sağlık turizminde değil, neredeyse tüm ihracat kalemlerinde ana pazarı olan Avrupa Birliği, çok ciddi sarsılmıştır. Özellikle İtalya, İspanya ve Avrupa'nın teknik müdürü konumundaki Almanya'nın bu salgında ciddi yaralar alması, ülkemiz için de oldukça ciddi bir risk oluşturmaktadır" dedi.

Türkiye'de son yıllarda ciddi bir ivme kazanan sağlık turizminin en önemli iki ayağı bulunduğunu belirten Akdemir, "Birincisi ülke içi güvenlik. İkincisi ülke dışı güvenlik. İnsanlar kendilerini güvende hissetmeli ki, evlerinden dışarı çıkabilsinler. İnsanlar kendilerini gideceği yerde emin ellerde hissetmeli ki, o ülkede sağlıklarını ilgilendiren bir konuda herhangi bir tereddüde kapılmasınlar. Kovid-19, insanlığın hem iç güvenliğini hem dış güvenliğini tehdit eden bir unsur. İnsanlar hem evlerinden çıkamıyor, çıksalar bile ülkemizde henüz bu salgın durdurulmuş değil. Bu açıdan temennimiz bir an önce korona virüsün yeryüzünden silinmesidir. Biz uzun vadede hem ülkemiz için hem de dünya için oldukça iyimseriz" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Fatih, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel

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