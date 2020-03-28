Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mehmet Fatih Akdemir: "Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı"

Hair Of İstanbul'un CEO'su Mehmet Fatih Akdemir, yara izi bırakmayan mikro cerrahi yönteminin, saç ekim operasyonlarının önünü açtığını söyledi.

28.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:09
Mehmet Fatih Akdemir:
Hair Of İstanbul'un CEO'su Mehmet Fatih Akdemir, yara izi bırakmayan mikro cerrahi yönteminin, saç ekim operasyonlarının önünü açtığını söyledi.

Saç ekimi hizmetlerinin Türkiye'yi sağlık turizmi alanında adeta bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Mehmet Fatih Akdemir, "Gelişen teknolojiye bağlı olarak son yıllarda saç ekim operasyonlarında yaygınlaşan mikro cerrahi yönteminde yara izi olmadan sonuç alındığı için kel erkeklerin bir numaralı tercihi haline gelmiş bulunuyor. Ülkemizde yapılan kaliteli, ucuz ve güvenilir saç ekim operasyonları dünya çapında bilinir hale geldi. Bu sayede başta Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa olmak üzere pekçok ülkeden erkekler saç ekimi için ülkemizi tercih ediyorlar. Bu da ülkemize sağlık turizmi alanında artarak devam eden döviz girdisi sağlıyor" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Fatih, saç ekimi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mehmet Fatih Akdemir: 'Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı' - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti Haberler
Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti
İtalya’da durum iyice kontrolden çıktı! 46 doktor hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da durum iyice kontrolden çıktı! 46 doktor hayatını kaybetti
KKTC’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge Haberler
Şehirler arası yolcu taşımacılığının detayları belli oldu! İşte 13 maddelik genelge
’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti

Son Dakika Güncel Haberleri

13:03: 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Haber 13:02: Emniyet Müdürü uyardı; "Her yerde ve herkese anlatacağız" - Haber 13:01: Azerbaycan, koronavirüs ile mücedelenin birinci ayında "yeni hayata" alışmaya çalışıyor - Haber 13:00: Korona virüs nedeniyle boş kalan Caddebostan Sahili havadan görüntülendi - Haber 13:00: İran'da korona virüs bilançosu: 2 bin 517 ölü, 35 bin 408 vaka - Haber 12:40: Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti - Haber 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber