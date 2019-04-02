Mehmet Fatih Taş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Diyarbakır Kulp belediye başkan adayı olan Mehmet Fatih Taş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Diyarbakır Kulp ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Fatih Taş isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Diyarbakır Kulp adayı Mehmet Fatih Taş kimdir? HDP Diyarbakır Kulp adayı Mehmet Fatih Taş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Fatih Taş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Diyarbakır Kulp belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Fatih Taş Kulp ilçesinde % 49,97 oranında oy almıştır. Kulp ilçesinde % 49,97 oranında oy olan Mehmet Fatih Taş adlı HDP adayı toplamda 8.866 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Fatih Taş Kimdir?

Mehmet Fatih Taş, 1987 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde doğdu. İlk orta ve liseyi Kulp'ta tamamladı. 2013-2014 yılında BDP ilçe yöneticiliği, 2015-2016 yılında DBP Kulp İlçe eş başkanlığı görevinde bulundu.

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