Mehmet Feyyaz Ekmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız BATMAN belediye başkan adayı Mehmet Feyyaz Ekmen oldu. Bağımsız adayı Mehmet Feyyaz Ekmen, BATMAN belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BATMAN belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız BATMAN belediye başkan adayı Mehmet Feyyaz Ekmen ile ilgili seçim sonuçları ve BATMAN belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız BATMAN belediye başkan adayı Mehmet Feyyaz Ekmen oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BATMAN belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BATMAN aday yarışı ve BATMAN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BATMAN Seçim Bilgileri

BATMAN belediyesi için toplam sandık sayısının 736 olduğu belirlendi.

BATMAN belediyesi için açılan sandık sayısının ise 735 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BATMAN belediyesi için katılım oranının ise % 77,80 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BATMAN toplam seçmen sayısının ise 246.596 olduğu belirlendi.

BATMAN belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 191.841 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız BATMAN Belediye Başkan Adayı Mehmet Feyyaz Ekmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız BATMAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Feyyaz Ekmen, BATMAN yarışında % 0,40 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Mehmet Feyyaz Ekmen toplamda 730 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız BATMAN belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.