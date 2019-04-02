Mehmet Garip Aykut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP Van Bahçesaray belediye başkan adayı olan Mehmet Garip Aykut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Van Bahçesaray ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Garip Aykut isimli HDP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde HDP Van Bahçesaray adayı Mehmet Garip Aykut kimdir? HDP Van Bahçesaray adayı Mehmet Garip Aykut yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Garip Aykut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP Van Bahçesaray belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Garip Aykut Bahçesaray ilçesinde % 30,37 oranında oy almıştır. Bahçesaray ilçesinde % 30,37 oranında oy olan Mehmet Garip Aykut adlı HDP adayı toplamda 1.863 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Garip Aykut Kimdir?

Aykut, 1977 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamladı. Önceki dönem yerel seçiminde belediye başkanı seçildi. Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 16 Şubat 2017'de İçişleri Bakanlığınca görevden alındı. Evli ve 3 çocuk babası

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