Mehmet Görgülü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAKIRKÖY belediye başkan adayı olan Mehmet Görgülü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BAKIRKÖY ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mehmet Görgülü isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BAKIRKÖY adayı Mehmet Görgülü kimdir? Bağımsız İSTANBUL BAKIRKÖY adayı Mehmet Görgülü yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Görgülü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAKIRKÖY belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Görgülü BAKIRKÖY ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. BAKIRKÖY ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Mehmet Görgülü adlı Bağımsız adayı toplamda 453 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.