Mehmet Gümüş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU DADAY belediye başkan adayı olan Mehmet Gümüş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU DADAY ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Gümüş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU DADAY adayı Mehmet Gümüş kimdir? BTP KASTAMONU DADAY adayı Mehmet Gümüş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Gümüş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU DADAY belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Gümüş DADAY ilçesinde % 0,30 oranında oy almıştır. DADAY ilçesinde % 0,30 oranında oy olan Mehmet Gümüş adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU DADAY ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.