Mehmet Gündoğu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ MALKARA belediye başkan adayı olan Mehmet Gündoğu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TEKİRDAĞ MALKARA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Gündoğu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP TEKİRDAĞ MALKARA adayı Mehmet Gündoğu kimdir? BTP TEKİRDAĞ MALKARA adayı Mehmet Gündoğu yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Gündoğu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP TEKİRDAĞ MALKARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Gündoğu MALKARA ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. MALKARA ilçesinde % 0,15 oranında oy olan Mehmet Gündoğu adlı BTP adayı toplamda 55 adet oy sayısına ulaştı.

TEKİRDAĞ MALKARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.