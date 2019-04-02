Mehmet Güney Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız KONYA SARAYÖNÜ belediye başkan adayı olan Mehmet Güney isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KONYA SARAYÖNÜ ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Güney isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız KONYA SARAYÖNÜ adayı Mehmet Güney kimdir? Bağımsız KONYA SARAYÖNÜ adayı Mehmet Güney yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Güney Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız KONYA SARAYÖNÜ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Güney SARAYÖNÜ ilçesinde % 31,82 oranında oy almıştır. SARAYÖNÜ ilçesinde % 31,82 oranında oy olan Mehmet Güney adlı Bağımsız adayı toplamda 5.389 adet oy sayısına ulaştı.

KONYA SARAYÖNÜ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.