Mehmet Güngör Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP MANİSA KULA belediye başkan adayı olan Mehmet Güngör isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA KULA ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Güngör isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP MANİSA KULA adayı Mehmet Güngör kimdir? BTP MANİSA KULA adayı Mehmet Güngör yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Güngör Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP MANİSA KULA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Güngör KULA ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. KULA ilçesinde % 0,33 oranında oy olan Mehmet Güngör adlı BTP adayı toplamda 96 adet oy sayısına ulaştı.

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