Mehmet Günsür, İstanbul seçimi öncesi kime oy vereceğinin sinyalini verdi!

Yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür , sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Ekrem İmamoğlu 'na destek verdi.

"ÖNCE ÇİÇEK AÇTIK ŞİMDİ MEYVE VERECEĞİZ"

Twitter hesabından 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul seçimi öncesi mesaj yayınlayan ünlü oyuncu Mehmet Günsür , "Önce çiçek açtık şimdi meyve vereceğiz... Her şey çok güzel olacak!" ifadelerini kullandı.

MEHMET GÜNSÜR KİMDİR?

Mehmet Günsür, 8 Mayıs 1975; Fatih , İstanbul , Türk oyuncu.1975 yılında Tatar kökenli bir ailenin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Sibel Hanım bir öğretim görevlisi, babası Teoman Bey ise bir kuantum fizikçisidir. Modern bale koreografı olan ablası Zeynep Günsür Yüceil aynı zamanda bir öğretim görevlisidir.

Oyunculuğa yedi yaşında çeşitli reklam filmlerinde oynayarak başladı. 14 yaşındayken Okan Uysaler'in yönettiği Geçmiş Bahar Mimozaları adlı dizide Rutkay Aziz , Filiz Akın ve Müşfik Kenter gibi oyuncularla rol aldı.İtalyan Lisesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne girerek buradan mezun oldu. Bir müzik grubuyla konserler veren Günsür, dört yıl boyunca restoran işletmiştir. Hamam filminin figürasyonunu yapan bir arkadaşının aracılığıyla seçmelere katıldı. Deneme çekiminin ardından role kabul edildi ve Ferzan Özpetek 'in yönetmenliğindeki bu filmle adını geniş kitlelere duyurdu. Filmin ardından yalnızca oyunculuğa yönelme kararı aldı.