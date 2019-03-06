Mehmet Gürbüz: "Sanayide Yeni Bir Çağ Başlayacak"

Kaynak: İHA

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Elbistan Belediye Başkan Adayı Mehmet Gürbüz, gelişen teknoloji ve değişen sistem ile birlikte yeni yatırımlara uygun Elbistan'ın can alıcı projelerle dünyaya adını duyuracaklarını söyledi.Gürbüz, yapılacak yatırımlar neticesinde, aranan yeterli kapasite personel problemini ortadan kaldırarak, yeni istihdam alanları oluşturacaklarını, çarpık kentleşme ve çevre kirliliğinin de önüne geçerek, tarım arazilerine verilen zararı engellemeyi hedeflediklerini belirtti.Sektörde eğitilerek, gelişme taraftarı olduğunu belirten Gürbüz, Küçük Sanayi Sitesinde esnaf ve işçilere alanlarında markalaşmaya yönelik eğitim ve seminerlerin verileceğini ifade etti."Hedefimiz kalkınma ve refahı bölgesel düzeye yaymak"Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili projelerinden bahseden Gürbüz, Elbistan'ın tarım ve hayvancılık üretimi ile termik santrallere yönelik yan sanayi imkanları bakımından, yatırımcılar için önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Yatırımcıları teşvik etme bakımından tahsis konusunda kolaylık sağlanarak üretimi ve kalkınmayı hedeflediklerini belirten Gürbüz, "Yaklaşık 112 hektarlık alan üzerine kurulu olan Elbistan OSB'de 26 adet sanayi parseli olmakla birlikte, 22 tanesi tahsisli olarak görünmektedir. Buna rağmen açılmış olan herhangi bir işletme bulunmamaktadır. Bizler üretimi ve istihdamı arttırmak istiyoruz. OSB'yi aktifleştirerek, yatırımcıları teşvik etmek, katma değeri attırmak demektir. Firmaların dış ticaret yeteneklerinin gelişmesi ve ihracat faaliyetlerine yeni firmaların kazandırılması amacıyla uygulamalı teknik eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. Kalkınma ve refahı bölgesel düzeye yaymak sloganıyla yola çıkarak, bu hususta verimli projeler üretmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de hedeflerinden bahseden Gürbüz, yine üretim ve istihdam bilinci ile kazanan bir Elbistan olma yolunda ilerlemeyi hedeflediklerini, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirerek, Elbistan'ı on adım öne taşıyarak, bir yandan da teknoloji transferi sağlayarak, ekonomik gelişimi hızlandıracağını belirtti."Elbistan'ın bölgesel potansiyelini fark ettireceğiz"Sektörlere özel Organize Sanayi Bölgesi alanları üretmeyi hedeflediklerini belirten Gürbüz, "Organize Sanayi Bölgesi içerisinde sektör, sektör dağılım alanları oluşturarak, hedef kitle ile iletişimi hızlandırmalı ve gelişmeliyiz. Ayrıca yatırımcılarımıza yer tesisinde kolaylık sağlamalıyız. Markalaşmayı yayarak, hem marka şehir olma yolunda ilerlemeli hem de bu sayede bölgesel ve ulusal pazarda hak ettiğimiz payı almalıyız. Elbistan'ın bölgesel potansiyelini, fark ettireceğiz." ifadelerini kullandı.Vizyon ve misyonu ile yeniliklere açık olan Elbistan Belediye Başkan Adayı Gürbüz, uluslararası standartlardaki teknolojik altyapının entegrasyonu ile sanayide katma değerini yükseltmeyi hedeflediğini, inovasyon çalışmalarına yönelik yatırımlarda kullanılacak teşvik ile ilgili eğitim ve seminerler düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.AR-GE merkezleri geliştirmek gerektiğini ve kamu ile özel sektör işbirliğinde kente TEKNOKENT kurulması gerektiğini belirten Gürbüz, "Gelişen teknoloji ve değişen üretim alışkanlıkları ile birlikte, çok hızlı bir şekilde çağ atlıyoruz. Nesiller yenileniyor ve eğitim ihtiyacı git gide artış gösteriyor. Bilim çağında nesillerimizin de teknolojiye karşı hissettiği eksiklik sıklıkla baş gösterebiliyor. Bu noktada hissedilen eksikliği tamamlamak ve daha fazla gelişmek için projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ