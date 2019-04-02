Mehmet Gürgür Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KASTAMONU ÇATALZEYTİN belediye başkan adayı olan Mehmet Gürgür isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KASTAMONU ÇATALZEYTİN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Gürgür isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KASTAMONU ÇATALZEYTİN adayı Mehmet Gürgür kimdir? BTP KASTAMONU ÇATALZEYTİN adayı Mehmet Gürgür yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Gürgür Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KASTAMONU ÇATALZEYTİN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Gürgür ÇATALZEYTİN ilçesinde % 0,29 oranında oy almıştır. ÇATALZEYTİN ilçesinde % 0,29 oranında oy olan Mehmet Gürgür adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

KASTAMONU ÇATALZEYTİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.