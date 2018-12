Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri Açıldı

01 Aralık 2018 Cumartesi 17:42



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara'da da İstanbul'da da Adana'da da Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Bütün vatandaşlarımın bunu bilmesini isterim. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız, güçlendireceğiz." dedi.Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından Barıştepe Mahallesi'nde yaptırılan Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri'nin açılış törenine katıldı.Serin ama umutlu, sevinçli bir günde olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, bir belediye başkanından iki şey beklediklerini ifade etti.Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:"Bir; seçildiğin andan itibaren vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmayacaksın. Sana oy versin veya vermesin bütün vatandaşları kucaklayacaksın. Herkese eşit davranacaksın. Bir mahallede fakirlik varsa, o mahalle sana oy vermese bile önce hizmeti o mahalleye götüreceksin. Yani yoksulluktan yana pozitif ayrımcılık yapacaksın. İkinci aradığımız husus şu; harcadığın her kuruşun hesabını belde halkına vereceksin. Yani kul hakkı yemeyeceksin, dürüst davranacaksın. Belediye başkanlarından bunu bekliyoruz. Sağ olun sizler de seçiyorsunuz. Burası bir cumhuriyet mahallesidir. Cumhuriyet kurulduğu zaman yeni bir mahalle kuruyorlar adına Yenimahalle diyorlar. Bir dönem unutuldu burası ama Fethi Başkan'la beraber Yenimahalle yeniden, eski, görkemli günlerine döndü. Artık Yenimahalle'nin uygar, çağdaş bir kent olduğunu herkes biliyor. Belediye başkanlarımız bir tesis yaptıklarında kimin ismini versinler? Bizim toplumumuzun vefa duygusu vardır, vefa duygusu çok önemlidir. Bütün hayatını boyunca kendisini hizmete adayan insanlara bizim bir vefa borcumuz vardır. O vefa borcumuzu nasıl yerine getiririz? Onun ismini ölümsüzleştirerek."Mehmet Haberal'ı 40 yıldır tanıdığını aktaran Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanlığında çalışırken, kendisinin de Türkiye Organ Naklini kurma çalışmaları içinde olduğunu kaydetti.O dönem Türkiye'de organ naklinin çok konuşulmadığını, hatta Haberal'a eleştiriler dahi geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Ama bugün Haberal Hoca gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti bayrağını uluslararası arenada göndere çeken bir bilim insanıdır. Onunla ne kadar övünsek azdır." dedi."Siz hayatınızı insanlığa vakfettiniz"Haberal'ın sadece bir vakıf kurmadığını o vakfı bir üniversiteye dönüştürdüğünü de vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir Yolu'nda bozkır olan bir araziyi Başkent Üniversitesi ile adeta bir orman alanına dönüştürdüğünü belirtti.Mehmet Haberal'ın oradaki her çam ağacını bir çocuğu gibi gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bizim çocuklarımız, bu ülkenin çocukları orada okuyor, orada bilim öğreniyorlar, dünyayı öğreniyorlar. Orada düşünmenin ne kadar değerli olduğunu, değerli olduğunu öğreniyorlar. Dolayısıyla Haberal Hocamız bu ismi fazlasıyla hak ediyor. Diyor ki 'benim ismimi buraya verdiniz, ben daha fazla çalışmak zorundayım.' Sevgili Hocam, elbette siz fazla çalıyorsunuz, biz size 'çalışmayın' desek de siz çalışacaksınız. Çünkü siz hayatınızı insanlığa vakfettiniz. Nerede bir hasta, bir yoksul varsa orada Haberal Hoca vardır. Bütün bir ömrü insanlığa adayacaksınız, dolayısıyla sizin isminizin buraya verilmiş olması bizim açımızdan da Yenimahalleliler açısından da bir onur, gurur vesilesi. Lütfedip kabul ettiğiniz için belediye başkanımız da sizin isminizi verdiği için ben de şahsen mutluyum. Sizinle onur ve gurur duyuyoruz. Vefa duygusu, vatandaşına hesap verme duygusu, bütün vatandaşları kucaklama duygusu. Nedir bu? Bu memlekete huzurun gelmesidir. Biz memleketimizde, huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Hiç kimseyi kimliğinden, inancından, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmek istemiyoruz. Biz 80 milyon bir arada, bayrağımızın altında onurla, gururla yaşamak istiyoruz. Bu mücadeleyi yapıyoruz. Zaman zaman eleştiri alabiliyoruz. Olabilir, hepimiz insanız. Eksikliklerimiz olabilir ama bir şeye inanıyoruz ve inancımızla yol almaya devam ediyoruz."CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı hizmetten dolayı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ederken, onun tekrar seçileceğine inandığını bildirdi.6250 metrekare kapalı alana sahipYenimahalle Belediye Başkanı Yaşar da belediye başkanlığının siyaset yapma alanı olmadığını belirterek, belediye başkanlarının eşit hizmet anlayışıyla hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.Hiç kimseyi ayrıştırmadığını, bütün mahalleleri eşit noktaya getirmek için çaba gösterdiğine değinen Yaşar, şunları söyledi:"Bugün de Şentepe'ye güzel bir hizmeti getirdik, hayırlı olsun. Bu tesis 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip, yüzme havuzuyla, düğün salonuyla Şentepe'ye hayırlı olsun. Buraya, Belediye Meclisinin oy birliği ile aldığı kararla Mehmet Haberal'ın adını vermenin onurunu yaşıyoruz. Sayın Haberal ömrünü insan sağlına adamış, Başkent Üniversitesi'ni kazandırmış değerli bir yurtseverdir. Biz yaptığımız tesislere şehitlerimizin, Ankara'ya hizmet yapanların adını veriyoruz, ismini yaşatmak istiyoruz. Partim 2019 seçimlerinde beni yeniden aday gösterdi, bugüne kadar nasıl hizmet yaptıysam, bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğim."Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı ve eski milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal da böyle bir tesise adının verilmesinin onurunu yaşadığını belirtti."Hepimizin birinci görevi önce ülkemize sahip çıkmaktır, onu yüceltip yükselmektir." diyen Mehmet Haberal, "Yenimahalle Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Omzumdaki yük bir kat daha arttı. 7 gün 24 saat çalışıyordum ama artık 7 gün 48 saat çalışmak zorundayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu eserin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.Konuşmaların ardından sosyal tesisin açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Fethi Yaşar, Mehmet Haberal ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi."Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz"Kılıçdaroğlu, ve beraberindekiler daha sonra tesisleri gezerek, Yaşar'dan bilgi aldı.Törenden ayrılırken gazetecilerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara için ortak aday çıkarılabileceği şeklindeki sözleri sorulan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Ankara'da da İstanbul'da da Adana'da da Mersin'de de her yerde güzel şeyler olacak. Bütün vatandaşlarımın bunu bilmesini isterim. Demokrasiyi yerelde bu topluma göstereceğiz ve demokrasiyi kazandıracağız, güçlendireceğiz. Herkes mutlu olsun, güzel şeyler olacak." değerlendirmesini yaptı.