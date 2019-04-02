Mehmet Hakan Akkuş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ belediye başkan adayı olan Mehmet Hakan Akkuş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Hakan Akkuş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ adayı Mehmet Hakan Akkuş kimdir? BTP KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ adayı Mehmet Hakan Akkuş yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Hakan Akkuş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Hakan Akkuş LÜLEBURGAZ ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. LÜLEBURGAZ ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Mehmet Hakan Akkuş adlı BTP adayı toplamda 126 adet oy sayısına ulaştı.

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.