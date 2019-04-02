Mehmet Hilmi Güler Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Hilmi Güler oldu. AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler, Ordu büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Ordu büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Hilmi Güler ile ilgili seçim sonuçları ve Ordu büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Ordu büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Hilmi Güler oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Ordu büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Ordu aday yarışı ve Ordu seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Ordu Seçim Bilgileri

Ordu büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.174 olduğu belirlendi.

Ordu büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.174 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Ordu büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,56 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Ordu büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 581.656 olduğu belirlendi.

Ordu büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 497.683 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hilmi Güler Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ordu büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Hilmi Güler, Ordu yarışında % 56,95 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Hilmi Güler toplamda 270.397 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Hilmi Güler Kimdir?

Mehmet Hilmi Güler, 15 Temmuz 1949'da Ordu'da doğdu. Babasının adı Mehmet Bahaettin, annesinin adı İrfan'dır.

Dr. Yüksek Mühendis; ODTU Metalurji Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı.

ODTU ve ADMMA Makine Mühendisliği Bölümü'nde Asistan ve Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Türk Uçak Sanayii'nde (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TUBİTAK'ta Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Uyesi, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü, Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakanlık Başmüşaviri, ERDEMİR ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Uyesi ve Murahhas Aza olarak görev yaptı. AK Parti Kurucu Uyesi oldu.

22. Dönem Ordu Milletvekili. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Güler, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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AK Parti Ordu büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.