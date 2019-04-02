Mehmet Hoşoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Hoşoğlu oldu. Bağımsız adayı Mehmet Hoşoğlu, ANKARA büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ANKARA büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Hoşoğlu ile ilgili seçim sonuçları ve ANKARA büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Hoşoğlu oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ANKARA büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ANKARA aday yarışı ve ANKARA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ANKARA Seçim Bilgileri

ANKARA büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 12.180 olduğu belirlendi.

ANKARA büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 12.180 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ANKARA büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,67 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ANKARA büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 3.925.129 olduğu belirlendi.

ANKARA büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 3.362.639 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız ANKARA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Hoşoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ANKARA büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Hoşoğlu, ANKARA yarışında % 0,02 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Mehmet Hoşoğlu toplamda 612 adet oy sayısına ulaştı.

Bağımsız ANKARA büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.