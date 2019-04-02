Mehmet İslam Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet İslam oldu. Saadet Partisi adayı Mehmet İslam, Gaziantep büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Gaziantep büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet İslam ile ilgili seçim sonuçları ve Gaziantep büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet İslam oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Gaziantep büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Gaziantep aday yarışı ve Gaziantep seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Gaziantep Seçim Bilgileri

Gaziantep büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.981 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.981 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Gaziantep büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 78,66 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Gaziantep büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 1.228.873 olduğu belirlendi.

Gaziantep büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 966.659 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet İslam Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Gaziantep büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet İslam, Gaziantep yarışında % 1,89 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mehmet İslam toplamda 17.351 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet İslam Kimdir?

1966 Gaziantep doğumlu olup, ilk, orta ve lise tahsilini Gaziantep'de tamamladı. Atatürk Universitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve idarecilik yaptı. Emekli olduktan sonra Saadet Partisi Gaziantep İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. Evli ve 6 çocuk babasıdır.

Saadet Partisi Gaziantep büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.