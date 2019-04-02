Mehmet Kaçar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ belediye başkan adayı olan Mehmet Kaçar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. DİYARBAKIR ERGANİ ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Kaçar isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ adayı Mehmet Kaçar kimdir? Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ adayı Mehmet Kaçar yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kaçar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız DİYARBAKIR ERGANİ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kaçar ERGANİ ilçesinde % 0,17 oranında oy almıştır. ERGANİ ilçesinde % 0,17 oranında oy olan Mehmet Kaçar adlı Bağımsız adayı toplamda 104 adet oy sayısına ulaştı.

DİYARBAKIR ERGANİ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.