Mehmet Kağan Özkaya Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN KEŞAP belediye başkan adayı olan Mehmet Kağan Özkaya isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN KEŞAP ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Kağan Özkaya isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN KEŞAP adayı Mehmet Kağan Özkaya kimdir? BTP GİRESUN KEŞAP adayı Mehmet Kağan Özkaya yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kağan Özkaya Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN KEŞAP belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kağan Özkaya KEŞAP ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. KEŞAP ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Mehmet Kağan Özkaya adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

GİRESUN KEŞAP ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.