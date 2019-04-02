Mehmet Kar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN belediye başkan adayı olan Mehmet Kar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Mehmet Kar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN adayı Mehmet Kar kimdir? BTP KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN adayı Mehmet Kar yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kar ANDIRIN ilçesinde % 0,52 oranında oy almıştır. ANDIRIN ilçesinde % 0,52 oranında oy olan Mehmet Kar adlı BTP adayı toplamda 115 adet oy sayısına ulaştı.

KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.