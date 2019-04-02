Mehmet Kara Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON ÇAYKARA belediye başkan adayı olan Mehmet Kara isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON ÇAYKARA ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Kara isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON ÇAYKARA adayı Mehmet Kara kimdir? Bağımsız TRABZON ÇAYKARA adayı Mehmet Kara yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kara Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON ÇAYKARA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kara ÇAYKARA ilçesinde % 2,50 oranında oy almıştır. ÇAYKARA ilçesinde % 2,50 oranında oy olan Mehmet Kara adlı Bağımsız adayı toplamda 277 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kara Kimdir?

Mehmet Kara, (d. 1939, Çaykara, Trabzon), Türk siyasetçi.

Kara Harp Okulu mezunudur. Piyade Kıdemli Binbaşlık, Akçaabat Belediye Şube Müdürlüğü, Trabzon Belediye Başkan Yardımcılığı, TBMM XVII. Dönem Trabzon Milletvekilliği yapmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mehmet Kara, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Bağımsız Trabzon Çaykara Belediye Başkan Adayı oldu.

TRABZON ÇAYKARA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.