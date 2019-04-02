Mehmet Karakoyun Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA MURATPAŞA belediye başkan adayı olan Mehmet Karakoyun isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA MURATPAŞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mehmet Karakoyun isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA MURATPAŞA adayı Mehmet Karakoyun kimdir? BTP ANTALYA MURATPAŞA adayı Mehmet Karakoyun yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Karakoyun Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA MURATPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Karakoyun MURATPAŞA ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. MURATPAŞA ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Mehmet Karakoyun adlı BTP adayı toplamda 369 adet oy sayısına ulaştı.

ANTALYA MURATPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.