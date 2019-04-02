Mehmet Kayıkçı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP VAN ÇALDIRAN belediye başkan adayı olan Mehmet Kayıkçı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. VAN ÇALDIRAN ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Kayıkçı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP VAN ÇALDIRAN adayı Mehmet Kayıkçı kimdir? BTP VAN ÇALDIRAN adayı Mehmet Kayıkçı yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kayıkçı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP VAN ÇALDIRAN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kayıkçı ÇALDIRAN ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. ÇALDIRAN ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Mehmet Kayıkçı adlı BTP adayı toplamda 50 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kayıkçı Kimdir?

Mehmet Kayıkçı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde BTP'den Van Çaldıran Belediye Başkan Adayı oldu.

VAN ÇALDIRAN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.