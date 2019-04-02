Mehmet Kenger Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kenger oldu. DSP adayı Mehmet Kenger, KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kenger ile ilgili seçim sonuçları ve KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kenger oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KAHRAMANMARAŞ aday yarışı ve KAHRAMANMARAŞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KAHRAMANMARAŞ Seçim Bilgileri

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.596 olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.596 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,93 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 755.248 olduğu belirlendi.

KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 656.517 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kenger Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kenger, KAHRAMANMARAŞ yarışında % 1,22 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mehmet Kenger toplamda 7.621 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kenger Kimdir?

Mehmet Kenger, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Kahramanmaraş Belediye Başkan Adayıdır.

DSP KAHRAMANMARAŞ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.