Mehmet Kılıçtepe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde HDP ELAZIĞ belediye başkan adayı Mehmet Kılıçtepe oldu. HDP adayı Mehmet Kılıçtepe, ELAZIĞ belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ELAZIĞ belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan HDP ELAZIĞ belediye başkan adayı Mehmet Kılıçtepe ile ilgili seçim sonuçları ve ELAZIĞ belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. HDP ELAZIĞ belediye başkan adayı Mehmet Kılıçtepe oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ELAZIĞ belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ELAZIĞ aday yarışı ve ELAZIĞ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ELAZIĞ Seçim Bilgileri

ELAZIĞ belediyesi için toplam sandık sayısının 739 olduğu belirlendi.

ELAZIĞ belediyesi için açılan sandık sayısının ise 734 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ELAZIĞ belediyesi için katılım oranının ise % 78,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ELAZIĞ toplam seçmen sayısının ise 241.886 olduğu belirlendi.

ELAZIĞ belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 188.767 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

HDP ELAZIĞ Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıçtepe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde HDP ELAZIĞ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kılıçtepe, ELAZIĞ yarışında % 2,78 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Mehmet Kılıçtepe toplamda 5.002 adet oy sayısına ulaştı.

HDP ELAZIĞ belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.