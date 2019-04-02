Mehmet Kiraz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP MALATYA KALE belediye başkan adayı olan Mehmet Kiraz isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MALATYA KALE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Kiraz isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP MALATYA KALE adayı Mehmet Kiraz kimdir? DP MALATYA KALE adayı Mehmet Kiraz yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kiraz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP MALATYA KALE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kiraz KALE ilçesinde % 25,77 oranında oy almıştır. KALE ilçesinde % 25,77 oranında oy olan Mehmet Kiraz adlı DP adayı toplamda 1.055 adet oy sayısına ulaştı.

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