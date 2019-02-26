DP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon Kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı. Aday gösterilen isim Mehmet Kocadon oldu. Peki, Mehmet Kocadon kimdir, nerelidir?

MEHMET KOCADON KİMDİR?

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum'da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti'de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1999-2009 YILLARI ARASINDA ORTAKENT BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi'ne başkan adayı oldu. Aldığı % 57 oranında oyla kazandığı Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevine başladı.

2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi'de başkanlık görevine aday oldu ve % 75 oy alarak 2. kez başkanlık görevini üstlendi.

DP'DEN BODRUM BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Toplamda 10 yıl olmak üzere 2 dönem üst üste görevini başarıyla sürdüren Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den Bodrum Belediye Başkanlığı'na adaylığını koydu. Bodrum Belediye Başkanlığı görevine gelen Kocadon, 6 Nisan 2009 tarihinde görevi resmen teslim aldı. 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde % 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi.

2013 YILINDA CHP'YE KATILDI

Mehmet Kocadon, halen sürdürdüğü Bodrum Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevine de devam etmektedir.

Dört dönem sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etti.