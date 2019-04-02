Mehmet Kocadon Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kocadon oldu. DP adayı Mehmet Kocadon, Muğla büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Muğla büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kocadon ile ilgili seçim sonuçları ve Muğla büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kocadon oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Muğla büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Muğla aday yarışı ve Muğla seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Muğla Seçim Bilgileri

Muğla büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

Muğla büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Muğla büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Muğla büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

Muğla büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP Muğla büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kocadon, Muğla yarışında % 3,81 oranında aldığı oy ile 4'nci oldu. Mehmet Kocadon toplamda 22.983 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kocadon Kimdir?

Mehmet Kocadon, 1963 yılında Bodrum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bodrum'da tamamladı.1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Uyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti'de Yönetim Kurulu Uyeliği yaptı.1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi'ne başkan adayı oldu. Aldığı yüzde 57 oranındaki oyla kazandığı Ortakent-Yahşi Belediye Başkanlığı görevine başladı. 2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi'nde başkanlık görevine aday oldu ve yüzde 75 oy alarak 2. kez başkanlık görevini üstlendi. Mehmet Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den Bodrum Belediye Başkanı seçildi. Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde yüzde 50.8 oy alarak büyükşehir yasası kapsamında Bodrum Yarımadasındaki tüm belde belediyelerinin kapanmasının ardından, Bodrum Yarımadasının Belediye Başkanı seçildi.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, bugüne kadar Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Uyeliği, Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Yönetim Kurulu Uyeliği, Bodrum Spor Yönetim Kurulu Uyeliği, Ortakent-Yahşi Spor Derneği Kurucu Uyeliği, Bodrum Vergi Dairesi Yeminli Takdir Komisyon Uyeliği, Bodrum İlçesi Demokrat Parti Yönetim Kurulu Uyeliği, Bodrum Adliyesi Bilirkişi Uyeliği, Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı ve Bodrum Devlet Hastanesi Derneği Denetleme Kurulu Uyeliği görevlerini başarıyla yerine getirmiş deneyimli bir yönetici ve iş adamıdır. Mehmet Kocadon, halen sürdürdüğü Bodrum Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra, Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı Başkanlığı görevine de devam etmektedir.Dört dönem sürdürdüğü Belediye Başkanlığı görevine, 30 Ağustos 2013 tarihi itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam etmektedir.Evli ve iki çocuk babasıdır.

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