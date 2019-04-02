Mehmet Kocagöncü Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR MENEMEN belediye başkan adayı olan Mehmet Kocagöncü isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR MENEMEN ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Kocagöncü isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR MENEMEN adayı Mehmet Kocagöncü kimdir? BTP İZMİR MENEMEN adayı Mehmet Kocagöncü yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kocagöncü Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR MENEMEN belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kocagöncü MENEMEN ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. MENEMEN ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Mehmet Kocagöncü adlı BTP adayı toplamda 322 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR MENEMEN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.