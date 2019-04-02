Mehmet Kocatepe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Artvin belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. AK Parti adayı Mehmet Kocatepe, Artvin belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Artvin belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Artvin belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe ile ilgili seçim sonuçları ve Artvin belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Artvin belediye başkan adayı Mehmet Kocatepe oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Artvin belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Artvin aday yarışı ve Artvin seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Artvin Seçim Bilgileri

Artvin belediyesi için toplam sandık sayısının 60 olduğu belirlendi.

Artvin belediyesi için açılan sandık sayısının ise 59 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Artvin belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Artvin toplam seçmen sayısının ise 16.812 olduğu belirlendi.

Artvin belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 14.512 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Artvin Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocatepe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Artvin belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kocatepe, Artvin yarışında % 43,23 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Kocatepe toplamda 6.070 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kocatepe Kimdir?

Mehmet Kocatepe, 1 Ocak 1966 yılında Artvin Yusufeli, Altıparmak köyünde doğdu. İlkokulu köyünde orta öğrenimini Bursa Süleyman Çelebi Lisesinde, lisans eğitimini Uludağ Universitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladıktan sonra, Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halk Eğitimi üzerine mastır yaparak 'Bilim Uzmanı' unvanını aldı. Esnaf bir ailenin çocuğu olarak, gıda ve tekstil üzerine on yıl ticaretle uğraştı. 1992'de öğretmenliğe başladı. 1996-2003 yılları arasında TBMM'de çalıştı. 2003-2009 yılları arasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünde Personel ve Eğitim Daire Başkanı olarak görev yaptı. 25 Nisan 2009 tarihinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 30 Mart 2014 Yerel seçimleri ile Artvin Belediye Başkanı seçildi. Ekim 2014 tarihinden sonra Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde ülkemizi temsil etmektedir. Kariyerine Medya ve İletişim alanında Doktora ile devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir

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