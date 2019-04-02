Mehmet Küçükcömmen Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAYRAMPAŞA belediye başkan adayı olan Mehmet Küçükcömmen isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Mehmet Küçükcömmen isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İSTANBUL BAYRAMPAŞA adayı Mehmet Küçükcömmen kimdir? Bağımsız İSTANBUL BAYRAMPAŞA adayı Mehmet Küçükcömmen yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Küçükcömmen Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İSTANBUL BAYRAMPAŞA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Küçükcömmen BAYRAMPAŞA ilçesinde % 0,31 oranında oy almıştır. BAYRAMPAŞA ilçesinde % 0,31 oranında oy olan Mehmet Küçükcömmen adlı Bağımsız adayı toplamda 514 adet oy sayısına ulaştı.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.