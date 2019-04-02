Mehmet Küçükhasan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP GİRESUN YAĞLIDERE belediye başkan adayı olan Mehmet Küçükhasan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GİRESUN YAĞLIDERE ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Mehmet Küçükhasan isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP GİRESUN YAĞLIDERE adayı Mehmet Küçükhasan kimdir? BTP GİRESUN YAĞLIDERE adayı Mehmet Küçükhasan yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Küçükhasan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP GİRESUN YAĞLIDERE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Küçükhasan YAĞLIDERE ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. YAĞLIDERE ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Mehmet Küçükhasan adlı BTP adayı toplamda 8 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Küçükhasan Kimdir?

Mehmet Küçükhasan,31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde BTP Giresun Yağlıdere Belediye Başkan Adayı oldu.

GİRESUN YAĞLIDERE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.