Mehmet Kul Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MALATYA KULUNCAK belediye başkan adayı olan Mehmet Kul isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MALATYA KULUNCAK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mehmet Kul isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MALATYA KULUNCAK adayı Mehmet Kul kimdir? Bağımsız MALATYA KULUNCAK adayı Mehmet Kul yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Kul Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MALATYA KULUNCAK belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kul KULUNCAK ilçesinde % 5,74 oranında oy almıştır. KULUNCAK ilçesinde % 5,74 oranında oy olan Mehmet Kul adlı Bağımsız adayı toplamda 356 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kul Kimdir?

Mehmet Kul, 1969 Yılında Malatya Kuluncak Sultanlı Köyünde doğdu. Öğretim hayatını Malatya ve Ankara'da tamamladı.

Mehmet Kul, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Malatya Kuluncak ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.



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