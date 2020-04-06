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Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına, 8 yaşındaki Mehmet Akif Canbek kumbarasında biriktiği 43 lira ile destek oldu.

06.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:53
Mehmet, kumbarasındaki 43 lirayı kampanyaya bağışladı

TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadelesine destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı bağış kampanyasına,  8 yaşındaki Mehmet Akif Canbek kumbarasında biriktiği 43 lira ile destek oldu. Kumbarayı eve giderek teslim alan Palandöken İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Mehmet Akif Canbek'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaş bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma' kampanyasına, Erzurum'un Palandöken ilçesinin Yukarı Köşk Mahallesi'nde yaşayan Dilek-İrfan çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Mehmet de destek verdi. Koronavirüsle mücadele sürecine hizmet verecek olan 'Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi'ni (PALTİM) arayan Sebahattin Solakoğlu İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Akif Canbek, telefona çıkan görevliye 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarasındaki 43 lirayı bağışlayacağını söyledi. Canbek, yaşının küçük olması nedeniyle dışarı çıkamadığını bu nedenle bir görevlenin gelip evinden kumbarayı teslim almasını rica etti.

PALTİM görevlisi, Mehmet Akif Canbek'in talebini Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'a iletti. Başkan Sunar, çocuğunun evine bizzat kendisinin gideceğini söyledi. Verilen adrese giden Başkan Sunar, Mehmet Akif Canbek ile tanıştı ve kendisini tebrik etti. Belediye Başkanını karşısında gören Canbek ise heyecanlandı. Başkan Sunar, Türk toplumunun çocuğundan yaşlısına yardımsever olduğunu belirterek, "Belediyeyi arayıp böyle bir talepte bulunan çocuğumuzun evine bizzat kendim gitmek istedim. Bana göre örnek bir bağış. Kendisini ve onu yetiştiren ailesini tebrik ediyorum" diye konuştu.

İçerisinde 43 lira bulunan kumbarasını Başkan Sunar'a veren Mehmet Akif Canbek, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya ben de kumbaramdaki para ile katıldım. Evimize kadar gelen başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Palandöken, Güncel
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