Mehmet Kuzulugil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kuzulugil oldu. TKP adayı Mehmet Kuzulugil, ERZURUM büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? ERZURUM büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kuzulugil ile ilgili seçim sonuçları ve ERZURUM büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Kuzulugil oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte ERZURUM büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. ERZURUM aday yarışı ve ERZURUM seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

ERZURUM Seçim Bilgileri

ERZURUM büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.284 olduğu belirlendi.

ERZURUM büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.284 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

ERZURUM büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,35 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

ERZURUM büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 498.556 olduğu belirlendi.

ERZURUM büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 405.591 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kuzulugil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP ERZURUM büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Kuzulugil, ERZURUM yarışında % 0,16 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Mehmet Kuzulugil toplamda 629 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Kuzulugil Kimdir?

Mehmet Kuzulugil, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde TKP Belediye Başkan Adayı oldu.

TKP ERZURUM büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.