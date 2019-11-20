Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü. CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, söz konusu iddialara yanıt verdi. Böyle bir görüşme olmadığını belirten Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kendisine yönelebilecek bir muhalefetin önünü kesmek için algı operasyonu yaptığını ifade etti.

"BÖYLE BİR GÖRÜŞME YOK"

Tarafsız Bölge programına katılan Mehmet Metiner, "CHP'li bir ismin gizlice Erdoğan'la görüştüğü" iddialarına ilişkin, "CHP kendi parti içi iktidar arayışı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gayri ahlaki bir takım polemiklerin ve suçlamaların konusu olursa kendilerine tabi ki cevap veririz. Böyle bir görüşme olmamıştır, böyle bir konuşma olmamıştır. Olmayan bir şey üzerinden Cumhurbaşkanımızı suçlamak. Net bir şekilde söylüyorum olmadı. CHP zaten dizayn edildi, yeniden bir dizayna ihtiyacı yok. CHP yönetimi kendi içinde ne yapar bilmiyorum. Benim söylemek istediğim şey, bu görüşme bu haliyle kesinlikle gerçekleşmemiştir. Cumhurbaşkanımız kimsenin parti aidiyetine bakmadan herkesle görüşebilir.Ama asla böyle bir diyalog söz konusu değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın CHP'yi dizayn etme gibi bir arayışı asla yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konu hakkında açıklama yapmasına gerek yok." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU ALGI OPERASYONU YAPIYOR"

Metiner konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Benim kanaatim şudur; Kemal Bey, kendi liderliğini tahkim etmek için, bir başka deyişle parti içinde kendisine yönelebilecek bir muhalefetin önünü kesmek için böyle bir algı operasyonu yapıyor. Veya Kemal Bey'i orada tutmak isteyen güç odakları, Kemal Bey'den habersiz bu operasyonu yapıyor.

NE OLMUŞTU?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin gizlice Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gittiğini iddia etmiş ve Erdoğan'ın "Senin CHP genel başkanı olman lazım" dediğini öne sürmüştü.Turan'ın yazısındaki ilgili kısım şöyle;

Saray'a yakın olan haber kaynağım: "Sana müthiş bir haber vereceğim. Bomba gibi bir haber." dedi. "Bomba gibi müthiş haberler, doğru olsa bile, çoğu zaman tekzip edilir. Bu da yalanlanacak cinsten olmasın?" dedim.

Haber kaynağım ısrar ederek: "Hayır, yüzde yüz doğru ve tekzip edilmesi mümkün değil!" dedi ve anlattı: "9 Kasım akşamı çok önemli bir siyasetçi sizin 'Saray' bizim 'Külliye' dediğimiz yerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktı. CHP'li olduğu belirtilen o önemli kişi Külliye'ye kendi aracıyla değil, değişik plakalı başka bir araçla girdi. Kapıdaki görevliler talimat aldıkları için bilinmeyen plakalı aracın Külliye'ye girmesine izin verdiler. Önemli kişi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la bir süre sohbet ettikten sonra yine değişik plakalı başka bir araçla Külliye'yi terk etti.

"SENİN CHP GENEL BAŞKANI OLMAN GEREKİR"

CHP'li önemli kişinin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile memleket meselelerini konuştuğu, Erdoğan'ın ona: "Türkiye'nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir." dediği belirtildi.

CHP'li siyasetçinin önce ses çıkartmadığı, sonra itiraz eder "Engellerim var" şeklinde cevap verdiği ifade edildi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise: "Düşün, karar ver. Memleketin iyiliği için bu gerekli. Ben de yardımcı olurum!" şeklinde yanıt verdiği belirtiliyor. Şimdi "Kim bu önemli CHP'li?" diye soracaksınız değil mi? Külliye'ye, yani Saray'a yakın haber kaynağım bana önemli bir CHP'linin adını söyledi. Ben de bunu sormak için o kişiyi aradım fakat tüm çabalarıma rağmen ulaşamadım. Onayını almadığım için de hiçbir isim açıklamıyorum.

Türk siyasetinde farklı ve ilginç gelişmeler olduğunu göstermesi bakımından bu olay bana çok önemli geldi. Anladığım kadarıyla CHP'de sular bulandırılmak isteniyor! CHP, muhtemel bir erken seçim öncesi, yıpranmamak için, her türlü önlemi almalıdır. Peki, bu nasıl olmalı? Akıl vermek ne haddime? CHP'deki kurt politikacılara bunu ben öğretecek değilim tabii ki!