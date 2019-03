Mehmet Nil Hıdır Köylü ve Çiftçiyle Kucaklaşmaya Devam Ediyor

Kaynak: İHA

Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, mahalle ziyaretlerinde köylü ve çiftçiyle kucaklaşmaya devam ediyorSeçim çalışmalarına başladığı ilk günden bu yana köylünün ve çiftçinin taleplerini not olan Dr. Hıdır, şoför esnafına yönelik hazırladığı 36 maddelik bildirgenin ardından çiftçi ve köylüye de 30 maddelik yapacaklarının sözünü senede dönüştüren bir mektup yazdı. Gittiği tüm mahallelerde köylüye ve çiftçi vatandaşlara mektubu bizzat elden ulaştıran Dr. Mehmet Nil Hıdır, "köylü milletin efendisidir sözünü önemsiyoruz. Gerek il başkanlığım gerekse milletvekilliğim döneminde onlara getirdiğimiz, ulaştırdığımız hizmetleri çok şükür mahallelerde yaşayan insanımız biliyor, hatırlıyor, hatta zaman zaman bizlere hatırlatıyor. Onlar için ne yapsak az. Mektubumuzda yazanlar olması gerekip şimdiye dek yerel yönetimler tarafından ihmal edilmiş fakat yapılması elzem ve mümkün olanlardır." dediİşte Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Dr.Mehmet Nil Hıdır'ın mektubunda yer alan 30 maddelik yapacaklarının listesi :1-Büyükşehir Belediyemiz tarafından "tarım şirketi "kurulacak. Bu şirket aracılığıyla Muğla'da yetişen ürünlerin hiçbiri üreticinin elinde kalmayacak. İlimizde üretilen tüm tarımsal ve hayvansal ürünler tek bir marka altında üreticiden alınıp, işlenip pazarlama ürünü haline getirilip satım aşaması da dahil tüm ürünleri kapsayacak. Her türlü sebze meyveden portakal, nar, susama, kekikten, çıntara, defne yaprağından süt ve et ürünlerine tüm ürünlerin her türlü yetiştirme desteğinden lojistik ve pazarlamasına kadar tüm aşamalarını yürütecek bir yapılanma kurulacak. Entegre ve büyük çaplı bir üretim tesisinde, meyve suyu fabrikasından, süt ve süt ürünleri işleme tesisine, aromatik bitki yağı ve kozmetik ürünler üretim tesisinden tüm tarımsal ürünlerin soğuk hava depolama tesisine kadar tüm üretim aşamalarını içeren şirketin hissedarlığı her türlü ürün yetiştiricisine ve kooperatiflerimize açık olacak. Tüm Muğlalı üreticiler ve kooperatifler bu şirkette hissedar olabilecek. Şirketin isim ve Amblemi yarışma ve akabinde halkoylaması ile belirlenecek.2-Köylümüzün ve çiftçimizin kullandığı, mazot, yem, tohum ve gübrede Tarım Bakanlığımızın desteklemelerinin dışında Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla üreteceği yem ve tohum desteği verilecek. Akaryakıt şirketleriyle yapacağı indirimli akaryakıt anlaşmalarına üreticilerimiz ve kooperatiflerimiz de dahil ederek ek akaryakıt desteği sağlanacak3-Köy meydanı, Köy sokakları, Mahalleler arası yollarda parke olmayan köy kalmayacak.4-Köy ve İlçeler arasındaki yollarda asfaltsız yol kalmayacak.5-Köylerimize yayla, bağ, bahçe, zeytinlik ve arıcıların kovan cepleri ile orman yolları açılacak.6-Tarımsal sulama göletleri ve kanalları ile susuz tarım arazisi kalmayacak.7-İçme suyu olmayan köy kalmayacak.8-İlçe merkezi ile köyler arasında dolmuşu olmayan güzergah kalmayacak.9-Köy yerleşim alanları ve köy imar planı yapılmamış köy ve mahalle kalmayacak.10-Köy tüzel kişiliğinden Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçmiş olan bina, hazine arazisi, tarla ve meraların kullanım ve işletme hakkı; sözleşme ile köy muhtarlıklarımıza tekrar devredilecek11-Tüm köylerimizde, Kapalı düğün salonu, pazar yeri, kabristanda kapalı cenaze namaz yeri ve şadırvanı olmayan köy kalmayacak.12-Her köyümüze, Halı saha, spor parkı ve çocuk parkı yapılacak.13-Bozuk orman alanlarına defne, ceviz, badem, kestane, Fıstık çamı, Harıp, Akasya, Lavanta, Yerli zeytin fidanı dikilerek işletme ve bakım hakkı Arıcılarımıza ve köylümüze verilecek.14-Hazine veya özel kişilere ait su basan ovalar drenaj kanalları ile ıslah edilerek, tarıma kazandırılacak. (Düğerek, Akyol Ovası, Çayır Mevkisi, Ataköy, Gökova, Çıtlık, Çörüş Ovası, Tuzla, Afşar, Akarca vb)15-Tarım arazilerine alım garantili yem bitkileri ve hububat ekimi teşvik edilecek. TKK üst birliği aracılığıyla Muğla'da Yem Fabrikası kurulacak.(Mısır, yonca, arpa, buğday, çavdar)16-Bereketli yayla ve tarıma elverişli ovalarımız için ücretsiz meyve fidanı dağıtılacak (nar, vişne, yaz elması, golden erik, kiraz)17-Tarım Bakanlığımızın sera teşvikleri kapsamında örtü altı sebzecilik ve çiçekçilik için çiftçimize arazi tahsisleri ve fide desteği sağlanacak.18-DSİ tarafından planlanan sulama göletlerinin hızla yapılması İçin her türlü iş ve işlemleri takip edilecek.19-Köy ve kentlerde imar planları yeniden gözden geçirilerek tarım alanları, meralar, milli park ve doğayı koruma alanları, kıyı kenar çizgisi, arkeolojik sit alanları, kamuya ait piknik, mesire ve sulak alanlar ile zeytinlikler korunacak.20-Gelir düzeyi düşük ve depreme dayanıksız köy evlerinin yerine köy TOKİ'leri yapılacak.21-Kültür balıkçılığımızın yaygın olduğu (Fethiye Ören) bölgesi ihtisas kültür balıkçılığı organize sanayi haline dönüştürülerek üretim kapasitesi ve ihracatın arttırılması sağlanacak.22-Köylülerimizin el emeği olarak ürettikleri organik ürünler için ilçe merkezlerinde ve turistik yol güzergahinda tertipli ve düzenli organik ürünler pazarı açılacak23-Pazar yerlerimize bebekli anneler için ve üretici kadınlarımız için, emzirme odası, bebek bakım odası, engelli ve yaşlı dinlenme odası, mescid, şadırvan ve temiz tuvaletler inşa edilecek.24-Köyden kente gelen çiftçilerimizin konaklayabilecekleri ilçe merkezlerine çiftçi konaklama evleri yapılacak.25-Köylülerimize ve çiftçilerimize her 6 ayda bir eğitim, ziyaret ve istişare toplantıları yapılacaktır.26 - Tarımsal makina ekipman ve traktörlerin yaygınlaştırılması için yüzde 50 hibe destekli bakanlık teşviklerinin yeniden çıkması İçin çalışılacak.27 - Büyükşehir Belediye Başkanlığının dozer, greyder,kepçe ve kamyon gibi makine ekipmanları Ziraat Odası ve TKK işbirliği ile köylü ve çiftçimizin hizmetlerine verilecek.28- Zeytincilerimiz için, toplanan zeytinlerin ezilmemesi, asit oranlarının yükselmemesi için plastik kasa ve galvaniz saklama kaplarında yüzde 50 hibe desteği sağlanacak.29- Köylerimizdeki yıkılan çürüyen ve eskiyen ahşap elektrik direkleri AYDEM ile işbirliği yapılarak yenilenecek.30- İçinden dere geçen veya sulak alanı olan köylerimizde kültür balıkçılığı tesisleri kurularak işletme hakkı köylüye verilecektir. - MUĞLA