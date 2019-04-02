Mehmet Nil Hıdır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır oldu. AK Parti adayı Mehmet Nil Hıdır, Muğla büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Muğla büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır ile ilgili seçim sonuçları ve Muğla büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Muğla büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Nil Hıdır oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Muğla büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Muğla aday yarışı ve Muğla seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Muğla Seçim Bilgileri

Muğla büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.389 olduğu belirlendi.

Muğla büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.389 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Muğla büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,32 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Muğla büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 726.497 olduğu belirlendi.

Muğla büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 627.145 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Muğla büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Nil Hıdır, Muğla yarışında % 28,42 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mehmet Nil Hıdır toplamda 171.563 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Nil Hıdır Kimdir?

Mehmet Nil Hıdır, 1 Ağustos 1956'da Karaman'da doğdu.1974 yılında ilk,orta ve lise eğitimini Karaman'da tamamladı. 1983 yılında Ege Universitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Talebe Federasyonu İzmir Şube Başkanlığı yaptı.Van Çatak'ta Sağlık Ocağı'nda doktor olarak göreve başladı. Van Ana Çocuk Sağlığı Şube Müdürü, Van Sağlık Müdür Yardımcısı ve Vekili, Konya 5. Sağlık Ocağı Tabibi, Konya Sağlık Müdür Yardımcısı, Fethiye Hudut Sahilleri Tabibi, Marmaris Devlet Hastanesi Acil Hekimi, SSK İşyeri Tabibi ve Serbest Hekim olarak çalıştı. 2003-2007 yılları arasında AK Parti Muğla İl Başkanlığı yaptı. 2007-2011 yılları arasında partisinin 23. Dönem Muğla Milletvekilliğini yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Hıdır, evli ve 4 çocuk babasıdır.

AK Parti Muğla büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.