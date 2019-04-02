Mehmet Nuhoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız TRABZON HAYRAT belediye başkan adayı olan Mehmet Nuhoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. TRABZON HAYRAT ilçesinde toplam 3 aday ile yarışan Mehmet Nuhoğlu isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız TRABZON HAYRAT adayı Mehmet Nuhoğlu kimdir? Bağımsız TRABZON HAYRAT adayı Mehmet Nuhoğlu yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Nuhoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız TRABZON HAYRAT belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Nuhoğlu HAYRAT ilçesinde % 52,43 oranında oy almıştır. HAYRAT ilçesinde % 52,43 oranında oy olan Mehmet Nuhoğlu adlı Bağımsız adayı toplamda 3.868 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Nuhoğlu Kimdir?

Mehmet Nuhoğlu, Trabzon'un Hayrat ilçesinde dünyaya geldi. Nuhoğlu, 1999 yılında yapılan seçimlerde Hayrat Belediye Başkanı seçildi.

Mehmet Nuhoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Trabzon Hayrat Belediye Başkan Adayı oldu.

TRABZON HAYRAT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.