Mehmet Nuri Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız MANİSA ŞEHZADELER belediye başkan adayı olan Mehmet Nuri Koç isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Mehmet Nuri Koç isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız MANİSA ŞEHZADELER adayı Mehmet Nuri Koç kimdir? Bağımsız MANİSA ŞEHZADELER adayı Mehmet Nuri Koç yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Nuri Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız MANİSA ŞEHZADELER belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Nuri Koç ŞEHZADELER ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. ŞEHZADELER ilçesinde % 0,21 oranında oy olan Mehmet Nuri Koç adlı Bağımsız adayı toplamda 206 adet oy sayısına ulaştı.

MANİSA ŞEHZADELER ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.