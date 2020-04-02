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Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti

Geçtiğimiz haftalarda karantinada olan insanlara bol bol cinsel ilişkiye girin diye öneride bulunarak gündeme gelen Mehmet Öz, bu sefer TikTok için çektiği dans videosuyla gündeme geldi. Jenna Bush Hager ile video çeken Öz, kırmızı kadın elbisesi giyerek dans etti.

02.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:44

Koronavirüsün yayılmasıyla evlerinde olan insanlara "Bol bol cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, TikTok uygulaması için çektiği video ile izleyenleri güldürmeyi başardı.

ELBİSE GİYİP DANS ETTİ

Salgın nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar Instagram 'ın ardından TikTok uygulamasına merak sardı. Kısa sürede binlerce kişinin hesap açtığı uygulamaya Mehmet Öz de dahil oldu. ABD'de yaşayan başarılı isim, geçtiğimiz günlerde Today Show'a konuk oldu. Öz, program sonrası kulise geçerek Jenna Bush Hager ile bir TikTok videosu çekti. Ünlü doktor videonun sonunda kırmızı bir elbise giyerek dans edince izleyenler şaşıp kaldı.

"PARTNERİYLE EVDE OLANLAR CİNSEL İLİŞKİYE GİRSİN"

Koronavirüsten korunmak için kendilerini evlerinde karantinaya alan kişilere tavsiyelerde bulunan Mehmet Öz, "Partneriyle evde karantinada olanlar için en iyi çözüm cinsel ilişki. Ömrü uzatır, ilgiyi artırır, aranızdaki hikayeleri çoğaltır, belki bebek yaparsınız. Her durumda birbirinizin sinirini yıpratmaktan daha çok işe yarar" demişti.

Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
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Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
Etiketler: Instagram, Mehmet Öz, Magazin

Haberin Videosu :

Dr. Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti
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Haberler ›› Magazin ››Mehmet Öz, TikTok uygulaması için kırmızı elbise giyip dans etti - Magazin
Yorumlar (3)
CMGTS:Toplumun önde gelen isimleri neden insanlara kadın elbisesi giyip örnek oluyor... Eşcinselliği özendirmek suç sayılsın...
Cevap Yaz 2 3
SUZAN:Erkeklerde yaşlanınca daha feminen oluyorlar.Yada içlerinde var.Botoksda kaşlara fazla gelmiş.
Cevap Yaz 5 1
MELİSS:Günaydın Tatlım
2 1

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