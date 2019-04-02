Mehmet Özalpgil Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BARTIN KURUCAŞİLE belediye başkan adayı olan Mehmet Özalpgil isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BARTIN KURUCAŞİLE ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mehmet Özalpgil isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BARTIN KURUCAŞİLE adayı Mehmet Özalpgil kimdir? BTP BARTIN KURUCAŞİLE adayı Mehmet Özalpgil yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Özalpgil Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BARTIN KURUCAŞİLE belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Özalpgil KURUCAŞİLE ilçesinde % 0,00 oranında oy almıştır. KURUCAŞİLE ilçesinde % 0,00 oranında oy olan Mehmet Özalpgil adlı BTP adayı toplamda 0 adet oy sayısına ulaştı.

BARTIN KURUCAŞİLE ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.