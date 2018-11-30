Mehmet Özdilek: "18'inci Takımları Almakta Uzmanım"

30 Kasım 2018 Cuma 10:55



30 Kasım 2018 Cuma 10:55

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 12 yıllık teknik direktörlük sürecinde ligin 18'inci takımlarını aldığını ancak hep doğru yerde bıraktığını söyledi. Hakemlere olan güveninin tam olduğunu belirten Özdilek, Fırat Aydunus'u başarılı bulduğunu belirtti.Mehmet Özdilek, merkez Palandöken İlçesi'ndeki Yıldızkent İMKB Lisesi'ne konuk oldu. Okul bahçesini adeta tribüne çeviren öğrenciler, Özdilek'i coşkulu tezahüratlarla karşıladı. 'Sen Geldin Bahar Geldi' döviziyle karşılanan Özdilek, öğrencileri selamladıktan sonra BB Erzurumspor'a destek olmalarını istedi. Sportif Direktör Zafer Demir'le birlikte geldiği okulun bahçesindeki öğrencilerle fotoğraf çekilen Özdilek, öğrencilerin forma ve atkılarını imzaladı. Özdilek, Okul Müdürü Taner Aykut'un odasında da öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.Daha sonra konferans salonunda kendisini bekleyen öğrencilerle buluşan teknik direktör Mehmet Özdilek, gençlerle ve çocuklarla birlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Özdilek, öğrencilerle ilgili bir iki projesi olduğunu kısa sürede bunları hayata geçireceğini anlattı. BB Erzurumspor'u desteklemelerini istediği öğrencileri stadyumda ağırlamayı istediklerini ifade eden Özdilek, "Stadı sizlerle birlikte doldurmak en büyük hayalim. Her hafta birçok okulu, öğrencilerimizi nasıl ağırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bize biraz zaman verin. Bu şehri ülkeye tanıtma anlamında, ekonomiyi geliştirme anlamında Erzurumspor olmazsa olmazımız. Onun için desteğiniz bizim için çok önemli" dedi.Konuşmasında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Özdilek, "Sporla ilgilenin. Hayatınızın içine sporu sokmanız önemli. Çünkü spor sizi kötü alışkanlıklardan koruyacaktır. Ben sokakta büyüdüm, sokak kültürünü iyi bilirim. Zaman zaman sendelediğim anlarda bile asla vazgeçmedim. İnandığım doğru yolda da mücadele ettim. Asla vazgeçmeyin sonuna kadar mücadeleden geri adım atmayın" şeklinde konuştu."FIRAT AYDINUS'U BAŞARILI BULUYORUM"Konuşması sonrası öğrencilerin sorularını cevaplandıran Özdilek, VAR sisteminde geçiş dönemi sancıları yaşandığını ifade etti. Hakemlere güvenin zedelenmemesi gerektiğini vurgulayan Özdilek, hakemlerin saha içinde verdikleri kararı çek etmeleri için VAR'a gitmeleri tavsiyesinde bulundu. Türk hakemlerinin hepsine olan inancını dile getiren Özdilek, "Zaman zaman hata yapabiliyorlar. Ancak hakemlerimizi yetenekli olan ve olmayan diye ayırmak lazım. Son süreçte Fırat Aydınus'u başarılı buluyorum. Cüneyt hocayı ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım" ifadelerini kullandı."18'İNCİ TAKIMLARI ALDIM""Erzurum'dan teklif gelince ne düşündünüz?" şeklindeki bir soruya da cevap veren Özdilek, şunları söyledi:"Hep 18'inci takımları aldım. Bu konuda çok uzmanım. Erzurum zor bir şehir değil, daha zor şehirlerde çalıştım. Eğer zordan iklim şartlarını kastediyorsanız bu bizim avantajımız oldu süreç içerisinde. Bu avantaj bizi bir tık yukarı çıkaracak. Sezon başında başlamak ayrı, ortasında başlamak riskli. Ben risk almayı seviyorum. Risk olmazsa hayatın anlamı yok. Önemli olan işi doğru yapıyor musun? Takımı 19'ncu yapma şansın yok. Ama 9-10'nu yapabilirsin. 12 yıldır teknik adamlık yapıyorum, hep 18'inci takımları aldım, şükürler olsun hep doğru noktalarda bıraktım."Öğrencilerle buluşmasında transferlerle ilgili sorular üzerine devre arasında takıma takviye yapacaklarını ifade eden Özdilek, Avrupa hedefiyle ilgili bir soruya ise "Bir kere bu ligde oynamayı öğrenmeliyiz. Uzun bir süre sonra ligi yükselmek kolay değil. Geldikten sonra kalmak daha zor. İstikrar yakalamak önemli, ondan sonra hedefleri koymada eksiğin olmadığını düşünüyorum. Önemli olan bu ligde kalmayı istikrarlı hale getirmek" açıklamasında bulundu.- Erzurum