Mehmet Özdilek: "Bursa'ya Kazanmak İçin Gideceğiz"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Bursaspor maçına ilişkin, "İç ve dış saha fark etmiyor, Bursa'ya kazanmak için gideceğiz." dedi.Özdilek, kulüp binasında yaptığı basın toplantısında, takımın performansının giderek arttığını belirterek, doğru yolda ilerlediklerini, takımın kazanmaya başlamasıyla moralinin de arttığını söyledi.Mehmet Özdilek, bu performansın yanı sıra bir takım eksikliklerinin de olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:"Son altı haftadır çok doğru işler yapıyoruz ve bunu geliştirerek devam ettirmek istiyoruz. Son dört haftada alabileceğimiz puanlara talibiz. Çünkü ortaya koyduğumuz kazanma ve saha içi performansımız ile takım disiplinini bu anlamda geliştirerek devam ediyoruz. İç ve dış saha fark etmiyor, Bursa'ya kazanmak için gideceğiz. Bursaspor genç ve dinamik bir takım. Dolayısıyla iki takım içinde olmazsa olmaz gibi görünen bir maç oynayacağız."Takımlarının aldığı iyi sonuçlar nedeniyle her maça kazanma duygusuyla çıktıklarını ifade eden Özdilek, "İç ve dış sahada yaptığımız her maçın hikayesi ayrı. Rakibimiz son hafta deplasmanda kazandı, biz de iç sahada kazanarak oraya gideceğiz ve kazanan iki takımın mücadelesi olacak." diye konuştu.Özdilek, takımın son maçlarında aldığı iyi sonuçlarla düşme hattının üzerine çıktığını anlatarak, ligde daha iyi yerlere gelmek için çalışacaklarını aktardı."İlk defa kırmızı çizginin üzerindeyiz"Mehmet Özdilek, Bursaspor maçının önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:"Göreve geldiğimden beri ilk defa kırmızı çizginin üzerindeyiz ve yukarı çıkarak devam etmek istiyoruz. Hiç bir maç kolay değil ve yine zor bir maça çıkacağız. Rakibimizi analiz ettik ve kazanmak için de sahada ne gerekiyorsa yapacağız. Deplasmanda olmanın getirdiği avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Bizim için iç saha dış saha yok. Son dört hafta çok geliştik. İç saha ve dış saha çizgimizin çok iyi olduğunu düşünüyorum."Bursaspor maçını kazanmaları halinde deplasmandaki ilk galibiyetlerini alacaklarına dikkati çeken Özdilek, sözlerini şöyle tamamladı:"Bursa'da yoğun bir taraftar kitlesi içinde oynayacağız ama biz her ortamda oynamaya alıştık. Futbolun seyir zevki yüksek olacağı bir mücadele gerçekleşecek ve her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Altı haftadır kaybetmeden devam ettirdiğimiz seriyi sürdürmek istiyoruz."